En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “Fundación San José expide títulos a medida de necesidades del Gobierno Petro”: Catherine Juvinao

“Fundación San José expide títulos a medida de necesidades del Gobierno Petro”: Catherine Juvinao

La representante denuncia una red de títulos falsos en varias entidades estatales y advierte inacción del Ministerio de Educación y la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad