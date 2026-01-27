Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Con sorteos diarios, este juego mueve la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, esperan acertar el número ganador.
Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El sorteo puede verse en tiempo real a través de la transmisión en vivo.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx de la serie 7455. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es válido.
Número ganador: xxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras apostadas.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, de lunes a sábado, y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.
El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
Este juego se caracteriza por su flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):