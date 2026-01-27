Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy martes 27 de enero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Con sorteos diarios, este juego mueve la expectativa de miles de apostadores que, noche tras noche, esperan acertar el número ganador.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. El sorteo puede verse en tiempo real a través de la transmisión en vivo.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este martes 27 de enero de 2026 es el xxxx de la serie 7455. Felicitaciones a todos los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio es válido.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras apostadas.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, de lunes a sábado, y su resultado oficial puede consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.



¿Cómo se juega el chance?

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Noche?

Este juego se caracteriza por su flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

