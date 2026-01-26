Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y forma parte de las loterías con mayor reconocimiento a nivel nacional. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que cada noche prueban su suerte con la ilusión de acertar el número ganador.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx, de la serie xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se solicita, adicionalmente, una certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

La Caribeña Noche continúa siendo una de las alternativas más consultadas por los apostadores, gracias a su regularidad, horarios definidos y múltiples formas de participación.