Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy lunes 26 de enero de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y forma parte de las loterías con mayor reconocimiento a nivel nacional. Sus sorteos diarios mantienen viva la expectativa de miles de apostadores que cada noche prueban su suerte con la ilusión de acertar el número ganador.
Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Quienes deseen seguir el evento en tiempo real pueden hacerlo a través de la transmisión en vivo:
El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 26 de enero de 2026 es el xxxx, de la serie xxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.
Número ganador: xxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x
Desde 2025, los apostadores pueden incluir la llamada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente.
El chance ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado del sorteo:
La Caribeña Noche ofrece flexibilidad en el valor de las apuestas:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que siempre deben presentarse:
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):
La Caribeña Noche continúa siendo una de las alternativas más consultadas por los apostadores, gracias a su regularidad, horarios definidos y múltiples formas de participación.