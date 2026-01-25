Chance Caribeña Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 25 de enero de 2026

Publicidad
El chance Caribeña Noche se consolida como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su mecánica sencilla y la posibilidad de participar con apuestas bajas lo convierten en una opción frecuente para quienes desean probar suerte y consultar a diario los resultados del chance.
El número ganador del chance Caribeña Noche de este domingo 25 de enero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que facilita el acceso a jugadores con distintos presupuestos. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Además, los jugadores pueden seguir la transmisión en tiempo real a través del canal autorizado, un aspecto que refuerza la transparencia y la confianza en el proceso.
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. El resultado oficial puede consultarse a partir de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo correspondiente de cada día.
Este horario fijo permite a los jugadores organizar sus apuestas con anticipación y revisar los resultados de forma oportuna, lo que ha contribuido a que Caribeña Noche se mantenga como uno de los sorteos nocturnos más seguidos del país.
El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden del número jugado:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia, presupuesto y nivel de riesgo.
Caribeña Noche se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que promueve una participación amplia y responsable:
Estos montos convierten al sorteo en una alternativa accesible dentro del portafolio de juegos de chance en Colombia.
El procedimiento para reclamar un premio de Caribeña Noche varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican para cualquier trámite.
En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los usuarios deben registrarse en páginas web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.
Una vez registrados, pueden seleccionar el sorteo de su preferencia, como Caribeña Noche, elegir el número, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, tarjetas débito o billeteras digitales, garantizando la validez de la apuesta y la posibilidad de reclamar premios de forma segura.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|24 Enero 2026
|7768 - 3
|Caribeña Noche
|23 Enero 2026
|8498 - 2
|Caribeña Noche
|22 Enero 2026
|6365 - 0
|Caribeña Noche
|21 Enero 2026
|2727 - 5
|Caribeña Noche
|20 Enero 2026
|8782 - 3
|Caribeña Noche
|19 Enero 2026
|5624 - 0
|Caribeña Noche
|18 Enero 2026
|4991 - 5
|Caribeña Noche
|17 Enero 2026
|9949 - 1
|Caribeña Noche
|16 Enero 2026
|9433 - 8
|Caribeña Noche
|15 Enero 2026
|6921 - 9