Lotería del Huila resultados del martes 27 de enero de 2026

La Lotería del Huila realizó la noche de este martes 27 de enero de 2026 un nuevo sorteo, ofreciendo a sus apostadores la posibilidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 2.000 millones de pesos, una cifra que mantiene el interés de miles de jugadores en todo el país.

Quienes no resulten ganadores del premio mayor aún tienen opciones de llevarse importantes premios gracias a los secos extraordinarios. Para consultar los resultados del sorteo más reciente o de jornadas anteriores, es fundamental contar con el billete, ya que se debe verificar tanto el número como la serie frente a los resultados oficiales publicados.

Premio Mayor de la Lotería del Huila

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes 27 de enero de 2026 es el **xxxx de la serie xxx**. Con este resultado, un nuevo apostador se convierte en ganador de los 2.000 millones de pesos que entrega esta tradicional lotería.

La Lotería del Huila es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Su historia se remonta a 1924 y, al igual que otras loterías del país, su principal objetivo es generar recursos que se destinan exclusivamente al financiamiento del sector salud.



Ganadores de los secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, la Lotería del Huila entrega diversos premios secos que aumentan las posibilidades de ganar. A continuación, se detallan los secos que cayeron en este sorteo, para que los jugadores revisen cuidadosamente su billete y confirmen si resultaron ganadores.

A continuación, se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo. Se recomienda comparar de manera cuidadosa el número y la serie del billete con esta imagen oficial para verificar cualquier premio.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar en los sorteos de la Lotería del Huila, los interesados deben adquirir su billete o fracción en los puntos de venta autorizados de PagaTodo, donde se ofrece una amplia variedad de números y series. Una vez seleccionado el billete, es importante conservarlo en buen estado y guardarlo en un lugar seguro para poder verificar los resultados y reclamar un eventual premio.



¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila juega todos los martes a las 11:00 de la noche, ofreciendo premios por el acierto del premio mayor, los secos y las aproximaciones.

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el documento de juego dentro de un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido este término, opera la prescripción del derecho al cobro, por lo que se recomienda verificar los resultados y realizar el trámite a tiempo.