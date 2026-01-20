Lotería del Huila, resultados del último sorteo hoy martes 20 de enero de 2026

La Lotería del Huila volvió a ser protagonista entre los juegos de azar más consultados del país durante la noche del martes 13 de enero de 2026, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4739, realizado a las 10:30 p. m., como es tradición.

Este sorteo semanal mantiene el interés de miles de jugadores no solo por su atractivo plan de premios, sino también por su importante aporte social, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia.

Premio Mayor de la Lotería del Huila – Sorteo 4739

El Premio Mayor, con un valor de $2.000 millones, correspondió al número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la jornada del martes 13 de enero de 2026. Con este número, un nuevo ganador se llevó el acumulado principal del sorteo.

Premios secos de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo incluyó una amplia variedad de premios secos, lo que incrementó las posibilidades de acierto para los participantes en diferentes regiones del país y reafirmó el atractivo de este tradicional juego.

Un juego que apoya la salud en Colombia

Desde 1924, la Lotería del Huila ha cumplido un papel clave en el ámbito social del país. Los recursos generados en cada sorteo se destinan al financiamiento del sistema de salud colombiano, apoyando hospitales, clínicas y programas de atención médica en distintas regiones. De esta manera, cada billete adquirido representa también un aporte al bienestar colectivo.

Cómo participar en la Lotería del Huila

Participar en este sorteo es sencillo y accesible para todos los jugadores:

