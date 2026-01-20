Petro plantea liquidar EPS intervenidas: "Aseguramiento financiero ha sido un fracaso”

En el marco de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la posibilidad de liquidar las EPS que están intervenidas, esto luego de un concepto emitido por el Consejo de Estado que autoriza el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores.

Esto solo se puede hacer si las deudas no están vencidas ni se pone en riesgo la atención de los pacientes. El Ministerio de Salud había preguntado si el principio de anualidad (que normalmente obliga a usar el dinero solo en el año en que se recibe) aplica a la UPC.

La Sala respondió que no, porque estos recursos no forman parte del presupuesto general de la Nación y tienen un uso específico. Las EPS intervenidas por el Gobierno concentran una parte sustancial de la deuda que arrastra el sistema de salud en Colombia.

En ese sentido, el mandatario aseguró que lo mejor para el país es liquidar las EPS, al considerar que el sistema de aseguramiento financiero en salud ha sido un fracaso estructural. Señaló que, pese al paso de los años, los indicadores del sistema no han mejorado de manera significativa desde hace más de una década.



En su intervención, el mandatario enfatizó en la insostenibilidad de las deudas acumuladas por las EPS. Según Petro, estas entidades utilizan los recursos actuales destinados a la atención de pacientes para cubrir obligaciones morosas del pasado, lo cual califica como una estafa al Estado.

Argumenta que el modelo de aseguramiento privado ha fracasado en mejorar los indicadores de bienestar, sugiriendo que la liquidación de las entidades es necesaria para detener el ciclo de endeudamiento. En su lugar, se propone fortalecer la salud preventiva mediante la intervención directa del gobierno y el financiamiento de hospitales públicos. Finalmente, sostiene que el sistema actual es ineficiente y que la reforma estructural es la única vía para garantizar que el presupuesto llegue realmente a la población.

A mitad de 2025, las 10 entidades bajo vigilancia especial acumulaban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, con elevados niveles de mora frente a clínicas, hospitales y proveedores. Y deudas acumuladas por 39 billones de pesos de 29 EPS que vienen de gobiernos anteriores.