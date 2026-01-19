Petro: "El hospital de San Rafael se Itagüí tiene indicios de una gran corrupción"

Durante el Consejo de Ministros de este lunes, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una acusación contra el Hospital San Rafael de Itagüí, al calificarlo como un “nido de corrupción” que, según afirmó, tendría origen en la Asamblea Departamental de Antioquia.

“El hospital de San Rafael de Itagüí es un nido de corrupción. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor. Todo el mundo sabe que el hospital San Rafael ha sido presa de diputados permanentemente; el mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado. Mal administrados los hospitales y no hace nada la administración departamental por sus hospitales”, dice el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

De hecho el presidente Gustavo Petro respaldo lo que dijo el ministro de salud y en su cuenta de X indicó que “El hospital de San Rafael de Itagüí tiene indicios de una gran corrupción” en repuestos a distintas organizaciones médicas que aseguran que “dan ganas de llorar, y mucho cuando un gerente llora por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal”.

El jefe de la cartera de Salud cuestionó la administración del centro asistencial y aseguró que los problemas financieros no obedecen únicamente a la falta de pagos por parte de las EPS.



Jaramillo fue más allá y señaló al gerente del hospital, Luis Fernando Arroyave, quien días atrás apareció públicamente llorando al denunciar la grave crisis financiera y la falta de pago a los trabajadores. El ministro aseguró que el directivo tiene un familiar que es político y diputado, y sostuvo que, si faltan recursos, es porque ese y otros hospitales del departamento han sido mal administrados.

Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: MinSalud

Las declaraciones se dan en medio de la polémica por las deudas que ahogan al Hospital San Rafael, que superarían los 22.000 millones de pesos, en su mayoría atribuidas a EPS intervenidas por el Gobierno nacional.

Savia Salud, la EPS con mayor número de afiliados del régimen subsidiado en Antioquia, salió a responder a las denuncias. La entidad defendió que sí ha realizado pagos al hospital y aseguró haber girado más de 18.700 millones de pesos durante la vigencia 2025, lo que, según sus cifras, corresponde a más del 80 % de lo radicado en ese año.

Publicidad

Savia Salud explicó que los valores reconocidos obedecen a procesos de auditoría, glosas y devoluciones, y afirmó que el pago mensual promedio supera los 1.500 millones de pesos.

No obstante, el gerente del hospital Luis Fernando Arroyave insistió en que el problema central es la falta de citas para conciliar facturas, lo que impide definir con claridad cuánto deben pagar las EPS.

En contraste con Savia Salud, la Nueva EPS asumió una postura distinta y se comprometió a girar de manera urgente 1.500 millones de pesos, además de agendar una conciliación.

Publicidad

A la discusión se sumó el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien pidió al gobernador de Antioquia asumir corresponsabilidad financiera, al tratarse de un hospital departamental.

Las deudas de las EPS con los hospitales en Antioquia superan los 2 billones de pesos en el sector público y los 6 billones en el privado.