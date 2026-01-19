Savia Salud respondió a deudas con Hospital San Rafael de Itagüí, Antioquia

Savia Salud le respondió al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, quien, incluso, lloró por las graves afectaciones de la crisis de la salud a su personal. Mientras está EPS intervenida defendió que sí le ha pagado, la Nueva EPS tomó una postura diferente y prometió girar urgentemente 1.500 millones de pesos.

Savia Salud, la EPS que tiene la mayor cantidad de afiliados del régimen subsidiado en AntioquiasAntioquia, le salió a la polémica generada por el Hospital San Rafael de Itagüí, que se ahoga en deudas de por lo menos 22.000 millones de pesos por parte de las entidades intervenidas por el Gobierno nacional.

En respuesta a las declaraciones del gerente Luis Fernando Arroyave, quien se hizo viral en las redes sociales y popular en los medios de comunicación por exponer la miseria que vive su personal tras cuatro meses sin salario, Savia Salud defendió haberles girado más de $18.707 millones en la vigencia 2025, lo que equivale a más del 80% de lo radicado en ese año, que en total fueron más de $1.540 millones.

Pero la denuncia de Arroyave fue más allá, pues, como reveló en mañanas Blu, el problema radica en que estas entidades no dan cita para conciliar facturas, es decir, cruzar las cuentas para saber cuánto deben girar las EPS al centro asistencial.



“Savia nos viene consignando lo que ellos consideran que nos pueden pagar, no lo que la norma dice de acuerdo al que los facturamos. 9 PS eh agosto nos hizo un giro y después no nos ha venido pagando. Por ahí en noviembre me facturó 90 millones de bonus más de 8720 millones de bonus que no debe. Eso ha sido muy difícil”, aseguró.

En contraste, y en una postura muy diferente, Arroyave destacó que el agente interventor de la Nueva EPS, Luis Carlos Galves, se comunicó con él para mirar las deudas y se comprometió a girarle a este centro asistencial, por lo menos 1.500 millones de pesos, de manera urgente.

Además, le dio cita para conciliar las facturas, teniendo en cuenta que en un 90% los ingresos dependen de Savia Salud y de la Nueva EPS, al ser un hospital público.

De momento quien también se pronunció fue el alcalde de Itagüí, Diego Torres, quien le envió una carta al gobernador Andrés Julián Rendón a quien le dijo que también tiene la responsabilidad de inyectar capital, al ser un centro asistencial del departamento. Aseguró que está dispuesto a buscar soluciones colectivas.

La crisis en el San Rafael, por deudas de más de 22.000 millones de pesos de las EPS intervenidas por el gobierno, es parte del impacto en el departamento, donde la Secretaría Seccional de Salud advirtió que las entidades le adeudan 2 billones de pesos a los centros asistenciales públicos y seis billones a los privados.

Frente al punto de conciliar facturas, Savia Salud también argumentó que del total de las facturas radicadas en el 2025 (más de $24.000 millones), se logró una auditoría del 104% (incluyendo lo radicado de vigencias anteriores), lo que generó luego de glosas y devoluciones un giro corresponde al 102% (vigencia actual y anteriores), lo que representó según la entidad un pago mensual promedio de más de $1.500 millones.