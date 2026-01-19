En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Savia Salud respondió a deudas con Hospital San Rafael de Itagüí, Antioquia

Savia Salud respondió a deudas con Hospital San Rafael de Itagüí, Antioquia

Mientras esta EPS intervenida defendió que sí le ha pagado, la Nueva EPS tomó una postura diferente y prometió girar urgentemente 1.500 millones de pesos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad