En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta hospitalaria en Rionegro, Antioquia: las urgencias están al 100% y no hay UCI

Alerta hospitalaria en Rionegro, Antioquia: las urgencias están al 100% y no hay UCI

La Alcaldía alertó que cerca de 20 pacientes críticos están en urgencias esperando ser ubicados en áreas de alta dependencia. Uno de los factores es que las EPS no entregan medicamentos a tiempo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad