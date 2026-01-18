Alerta hospitalaria en Rionegro, Antioquia: las urgencias están al 100% y no hay UCI

El municipio de Rionegro, en el Oriente de Antioquia, está en alerta hospitalaria por la sobreocupación de los servicios de urgencias, superando incluso los planes de contingencia definidos por cada uno de los centros asistenciales.

Según reportó la Secretaría de Salud, hay pacientes en urgencias esperando ser ubicados en áreas de alta dependencia, que son cuatro en la Clínica Somer, seis en el Hospital San Vicente Fundación Rionegro y siete más en el Hospital San Juan de Dios, específicamente en sus sedes Jorge Humberto González Noreña y Gilberto Mejía Mejía.

A la par, hay tiempos de espera prolongados, que pueden alcanzar hasta tres días para pacientes clasificados como triage 3, y el municipio no cuenta con capacidad instalada suficiente para recibir de manera segura y oportuna pacientes críticos. Caterina Orozco, alcaldesa encargada.

"En Ríonegro, en este momento, tenemos una sobreocupación en los servicios de urgencia de más del 100%. No contamos con ninguna cama de UCI en el momento. Los tiempos de espera están más de 68 horas. Hacemos un llamado consciente a todas las personas del municipio para que utilicemos nuestros servicios de urgencia de manera muy consciente", dijo.



La situación enciende las alarmas no solo porque ese municipio es el principal receptor de usuarios de toda la subregión sino que también ante la alta cantidad de consultas por influenza, afecciones respiratorias en general y hasta accidentes de tránsito en esta localidad. Para la secretaria de Salud de esta localidad, Silvia Paulina Rendón, otro factor es que los pacientes con enfermedades de base como EPOC o diabetes están llegando descompensados por la falta de entrega de medicamentos a tiempo.

"La dificultad de los usuarios para acceder a las citas programadas y citas prioritarias. La falta de entrega de los medicamentos, en especial la nueva EPS y sabiasalud. Las dificultades que tienen las personas que tienen enfermedades de base han generado que asistan a urgencias dialíticas, a urgencias por descompensación hepática", aseguró.

Ante la situación, las autoridades de salud de ese municipio recomendaron continuar realizando los traslados primarios hacia Medellín y el Valle de Aburrá, y notificar oportunamente estos traslados al CRUE del Departamento de Antioquia.

Por lo pronto, la Alcaldía le pidió a la ciudadanía hacer un uso adecuado y responsable de los servicios de urgencias, priorizando su utilización para situaciones que realmente lo requieran.