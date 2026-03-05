Campaña política denuncia presunta “guerra sucia” desde la Gobernación de Santander

A pocas horas de la jornada electoral del 8 de marzo, la campaña política del candidato a la Cámara de Representantes por Santander, Sergio Isnardo Muñoz, denunció públicamente lo que calificó como un “ataque ruin” y una presunta estrategia sistemática de desprestigio en su contra, que, según su versión, habría sido gestada desde la administración departamental.

El pronunciamiento se conoció luego de un comunicado emitido por la Gobernación de Santander, frente al cual el equipo político de Muñoz aseguró que “queda en evidencia” una presunta campaña de guerra sucia basada en montajes, desinformación y ataques políticos.

Comunicado a la Opinión Pública: Gobernación de Santander solicita investigación por presuntos hechos de corrupción electoral pic.twitter.com/mMVz3q1EnC — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) March 5, 2026

En una entrevista con Blu Radio, el candidato Sergio Isnardo Muñoz, sostiene que un funcionario cercano al mandatario departamental habría realizado acciones que califican como “entrampamiento” contra ciudadanos, presuntamente haciéndose pasar por integrantes de su equipo político. Según la denuncia, el material obtenido en esos hechos no habría sido entregado inicialmente a las autoridades competentes, sino que habría sido difundido en escenarios políticos, dando paso a señalamientos y difamaciones como ciertas

Pido a @PGN_COL y todas las autoridades electorales reunión de emergencia, ante la confesión del Gobernador Juvenal, quien acepta que desde su equipo de trabajo se fraguó una guerra sucia y ruin contra nuestra campaña. A pocas horas de las elecciones, en Santander no hay… pic.twitter.com/IaQTHuwwD7 — Sergio Isnardo Muñoz V. (@SIMUNOZV) March 5, 2026

De acuerdo con la versión entregada por la campaña, tras interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, y hacerla pública, se habría presentado posteriormente una acción jurídica conjunta entre el funcionario señalado y otro candidato, lo que, afirman, evidenciaría un posible concierto para afectar el proceso electoral.



La campaña también cuestionó la presunta participación en política por parte de la administración departamental y expresó su preocupación por las garantías de transparencia en el actual proceso electoral. En ese sentido, el candidato Sergio Isnardo Muñoz hizo un llamado directo al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, solicitando que se brinden condiciones equitativas para todos los aspirantes.

Asimismo, anunciaron que solicitarán una reunión extraordinaria ante la Mesa de Garantías Electorales y el Gobernador Ad Hoc, con el fin de exponer los hechos denunciados y pedir acompañamiento institucional.

El pronunciamiento se produce en un clima de alta tensión política en Santander, en la recta final de la campaña hacia las elecciones del 8 de marzo. En su declaración, el movimiento político reiteró que continuará en contienda y aseguró que los ataques no frenarán su aspiración electoral.

Hasta el momento, la Gobernación no ha emitido un nuevo pronunciamiento frente a estos señalamientos, mientras se espera que las autoridades competentes evalúen las denuncias y determinen si existen méritos para adelantar investigaciones formales.