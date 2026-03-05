Investigan extraña muerte de enfermero santandereano en hospital de Granada, Meta

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte de Jonathan Andrés Badillo Beltrán, un enfermero santandereano de 32 años que fue hallado sin vida en el Hospital Departamental de Granada, en el departamento del Meta, centro asistencial donde trabajaba desde hacía cerca de dos meses.

De acuerdo con la información conocida, el profesional de la salud había sido reportado como desaparecido el pasado 28 de febrero, luego de que fuera visto por última vez hacia la 1:00 de la tarde en las instalaciones del hospital.

Sin embargo, dos días después, el 2 de marzo, su cuerpo fue encontrado en un baño del mismo centro médico, situación que generó conmoción entre sus compañeros y motivó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Badillo Beltrán era egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga y se había trasladado recientemente al Meta tras obtener un empleo como jefe de enfermería en el área de Urgencias del Hospital Departamental de Granada. Antes de asumir este cargo también había trabajado como enfermero en Bucaramanga.



Tras confirmarse el fallecimiento, el hospital emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y expresó solidaridad con sus familiares.

“El Hospital Departamental de Granada E.S.E. lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro colaborador Jonathan Andrés Badillo Beltrán, quien se desempeñaba como jefe de enfermería en el área de Urgencias de nuestra institución”, señaló la entidad.

En el mismo pronunciamiento, la institución indicó que está colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. “Como institución, estamos trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se logre el esclarecimiento de los hechos”, agregó el centro asistencial.

Mientras avanzan las indagaciones, familiares, amigos y colegas del profesional de la salud han expresado su dolor por la repentina muerte del enfermero santandereano, recordándolo por su compromiso con el servicio y la atención a los pacientes.