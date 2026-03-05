En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Abatieron en Yondó, Antioquia, a alias ‘Pájaro’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

Abatieron en Yondó, Antioquia, a alias ‘Pájaro’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

A 'Pájaro' las autoridades lo señalaban de delitos como hurto, lesiones personales y extorsiones a ganaderos y agricultores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad