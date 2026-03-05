Abatieron en Yondó, Antioquia, a alias ‘Pájaro’, presunto cabecilla del Clan del Golfo

Un operativo militar en zona rural de Yondó terminó con la muerte de alias 'Pájaro', señalado cabecilla local de la subestructura Edgar Madrid Benjumea, perteneciente al Clan del Golfo.

La acción fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada durante labores de control territorial en el Magdalena Medio, cuando el hombre abrió fuego al percatarse de la presencia militar, lo que derivó en un intercambio de disparos.

De acuerdo con información oficial del Ejército, el individuo resultó herido en el enfrentamiento y recibió atención inmediata en el lugar conforme a los protocolos establecidos. Posteriormente fue evacuado a un centro asistencial del municipio, donde se confirmó su fallecimiento horas después.

Las autoridades le atribuían un papel clave en la coordinación de homicidios selectivos, el cobro de extorsiones a ganaderos y palmicultores, y el sostenimiento de las finanzas ilícitas de la estructura armada. También era señalado de liderar labores de vigilancia e inteligencia criminal contra la Fuerza Pública para alertar sobre movimientos y operaciones en la zona.



"Llevaba más de siete años delinquiendo, generando actividades de extorsión, intimidando a la población civil de esta región del Magdalena Medio. Con esto el Ejército Nacional genera una acción contundente para debilitar las capacidades de la amenaza y sobre todo llevar tranquilidad a la población civil", aseguró el coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

En el desarrollo de la operación, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, munición, granadas artesanales tipo mortero y un teléfono celular, elementos que quedaron a disposición de las autoridades judiciales.