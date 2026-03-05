En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Transportadores de gas dicen que no habrá devolución a usuarios: nadie cobró algo indebido

Transportadores de gas dicen que no habrá devolución a usuarios: nadie cobró algo indebido

El Gobierno anunció la entrega de 150.000 millones de pesos tras decisiones sobre las tarifas de transporte, las empresas implicadas aseguran que nadie las notificó.

Publicidad

Publicidad

Publicidad