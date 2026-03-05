Transportadores de gas dicen que no habrá devolución a usuarios: nadie cobró algo indebido

TGI y Promigas, las principales transportadoras de gas natural en Colombia, niegan haber hecho cobros indebidos a los usuarios del gas natural en el país y aseguran que nadie las ha notificado de cambios a las tarifas de transporte, lo que deja en veremos el anuncio de una millonaria devolución a los usuarios.

El anuncio del Ministerio de Minas y Energía apuntaba a la entrega de 150.000 millones de pesos a los usuarios de gas natural debido a cobros irregulares en las facturas.

"Las Compañías Transportadoras reiteramos que hemos aplicado de manera estricta la regulación vigente y NO hemos generado ni trasladado a los usuarios sobrecostos en el transporte de gas y, por lo tanto, no habría lugar a devoluciones", señalaron en un comunicado.

Aunque el Gobierno asegura que hay una decisión de la Creg que cambiará el cobro de las tarifas de transporte, las empresas dicen que nadie las ha notificado y que analizarán la decisión cuando ocurra. Sin embargo, desde ya anuncian que están listas para acudir a instancias judiciales "de ser necesario".



El incremento de los precios del gas en Colombia ha sido uno de los dolores de cabeza desde que comenzaron las importaciones para atender a la demanda de hogares y pequeños comercios desde el año pasado. Los agentes de mercado han atribuido las alzas al mayor costo del gas importado; sin embargo, el Gobierno ha venido apuntando a una posible especulación con los precios.

Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos emitió un informe en el que concluye que la compra y venta de gas natural por parte de compañías que no atienden a los usuarios generó sobrecostos por 124.000 millones de pesos para los usuarios en el 2024 y sugirió que existe la necesidad de limitar esa actividad.