Miles de hogares recibirán devolución en su recibo del gas natural

En total, son 150.000 millones de pesos los que serán devueltos a los usuarios de gas natural a través de sus facturas. Esto significa que en los próximos recibos podría aparecer un concepto que reste valor al pago final.

La medida surge en medio de una discusión interna en el sector del gas natural relacionada con las tarifas de transporte.

Gas natural Foto: Blu Radio

Meses atrás, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), entidad reguladora del sector, había aprobado un incremento en las tarifas que pueden cobrar los transportadores, principalmente Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa del Grupo de Energía de Bogotá, y Promigas, vinculada al Grupo Aval.

Sin embargo, otras compañías del sector que atienden directamente a los usuarios manifestaron su inconformidad frente a esta decisión. Posteriormente, la Creg reversó la medida y estableció que la velocidad a la que se recupera la inversión se mantendrá igual mientras se definen los nuevos cargos tarifarios.



Gas natural // Foto: Blu Radio

La Creg definirá los mecanismos y cronogramas específicos para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos en las facturas de los usuarios.