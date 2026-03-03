Designan gobernador ad hoc para Santander en mesa de garantías electorales

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, informó que el Ministerio del Interior aceptó su solicitud de impedimento para ejercer funciones en la Mesa de Garantías Electorales Departamental, en el marco de las elecciones previstas para el 8 de marzo de 2026.

La solicitud fue radicada el pasado 19 de enero ante la Presidencia de la República, debido al parentesco en segundo grado de consanguinidad con su hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, quien es candidato al Senado de la República.

El mandatario explicó que tomó la decisión con el fin de "preservar la objetividad, imparcialidad y transparencia en el proceso electoral". Por ello, solicitó la designación de un gobernador ad hoc que asumiera exclusivamente la presidencia de la instancia encargada de la coordinación y seguimiento del proceso electoral en el departamento.

Mediante la Resolución No. 0330 del 2 de marzo de 2026, el Ministerio del Interior designó a Jaime Alonso García Navarro, actual jefe de la Oficina Disciplinaria Interna de esa cartera, para presidir la “Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en Santander y demás escenarios concernientes al proceso eleccionario del próximo 8 de marzo de 2026”.



La decisión se adoptó en cumplimiento de lo establecido en la Ley 951 de 2005 y demás disposiciones complementarias.

