Capturada alias ‘Johana’, cabecilla logística del Clan del Golfo en Valle: este era su rol criminal

En el barrio Buenavista, en Montería, Córdoba, la Dijin de la Policía capturó a Luz Daris Ramos Barón, alias ‘Johana’, cabecilla logística de la Subestructura Valle del Clan del Golfo, con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años en esa organización.

Según las autoridades, fue designada por alias ‘El Cura’, tercer cabecilla del grupo, para liderar la expansión delictiva en el norte del Valle del Cauca, con el objetivo de consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia municipios como Riofrío, La Unión, El Dovio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles.

El principal interés de la estructura era asegurar el dominio del Cañón de Garrapatas, considerado un corredor geoestratégico que conecta con rutas del narcotráfico hacia el Pacífico colombiano. Además, alias ‘Johana’ coordinaba aspectos logísticos fundamentales para el funcionamiento del componente armado bajo el mando de alias ‘Mayupa’, segundo cabecilla de la Subestructura Valle.

Alias 'Johana' Foto: Suministrada

Según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, entre sus funciones estarían el suministro de víveres y dotación, el pago de nóminas a integrantes armados, la gestión de recargas y mantenimiento de antenas satelitales, así como el apoyo en movilidad y abastecimiento.



Labores de inteligencia también la señalan de suministrar información estratégica a alias ‘Mayupa’, su compañero sentimental, y de facilitar la transmisión de órdenes y lineamientos emitidos por el denominado Estado Mayor del grupo, fortaleciendo la capacidad de reacción y coordinación interna de la organización.

Tras su captura, fue presentada ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, así como administración de recursos relacionados con estas actividades. El juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.