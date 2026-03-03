Este carro ganó premio al auto con más estilo: es uno de los eléctricos más vendidos de Colombia

La Volvo EX30 recibió el Good Design Award 2025 en la categoría Transporte, un reconocimiento internacional que destaca propuestas en diseño, innovación y sostenibilidad.

El premio, creado en 1950 por el Athenaeum: Museum of Architecture and Design en Chicago, es uno de los galardones históricos en materia de diseño industrial. En este caso, el jurado valoró el enfoque estético del modelo y su planteamiento ambiental dentro del portafolio eléctrico de la marca.

“El EX30 fue diseñado para ser nuestro automóvil más sostenible hasta la fecha, sin comprometer la experiencia premium ni la seguridad que nuestros clientes esperan. Compacto pero poderoso, su diseño escandinavo inteligente transmite confianza, madurez y versatilidad, al tiempo que lo hace inconfundiblemente Volvo", afirmó Rekha Meena, Head of CMF Design en Volvo Cars.

Volvo EX30 se convirtió en el 'best seller' de la marca Foto: Volvo Press

¿Por qué fue reconocido el EX30?

De acuerdo con la información oficial, el SUV compacto combina diseño escandinavo con un uso de materiales reciclados y naturales. La compañía sostiene que el modelo fue concebido para reducir su huella de carbono frente a otros eléctricos de la marca, manteniendo estándares de seguridad y equipamiento.



Desde Volvo señalaron que el EX30 fue desarrollado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso de materiales, priorizando soluciones multifuncionales para disminuir el impacto ambiental y optimizar espacio interior.

El modelo ya había recibido otros reconocimientos internacionales desde su lanzamiento en 2023, dentro de distintas premiaciones del sector automotor y de diseño.



¿Cómo le ha ido en ventas en Colombia?

Más allá del premio, la EX30 tiene peso en el mercado nacional. Cerró 2025 dentro del Top 5 de eléctricos en Colombia con 884 unidades matriculadas, lo que representó un crecimiento del 15,9 % frente a 2024 y lideró también el segmento premium en el país.

La llegada de nuevas versiones, incluida la Cross Country, podría influir en su comportamiento comercial durante 2026, en un contexto donde los registros de vehículos eléctricos han mostrado crecimientos de tres dígitos en varios meses recientes.

Volvo EX30 se lanzó en 2023 Foto: Volvo Press

Publicidad

¿Qué ofrece en términos técnicos?

La EX30 puede alcanzar hasta 475 kilómetros de autonomía, dependiendo de la versión. Forma parte de la estrategia global de electrificación de Volvo y, desde su lanzamiento, ha acumulado cerca de 200.000 unidades vendidas a nivel mundial.

En el interior, concentra gran parte de los controles en una pantalla central, apuesta por soluciones digitales para reducir botones físicos y utiliza configuraciones de motorización eléctrica que varían según mercado.