Guerra en Irán
JEP
Elecciones 2026

Operación con bombardeo en Guaviare contra disidencias de 'Iván Mordisco': estos son los resultados

Operación con bombardeo en Guaviare contra disidencias de ‘Iván Mordisco’: estos son los resultados

La ofensiva del Ejército en zona rural de San José del Guaviare permitió la entrega voluntaria de cinco disidentes de las Farc y la incautación de armamento.

