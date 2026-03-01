Disidencias son señaladas de extorsionar y dejar explosivo en bomba de gasolina de Ituango

Una exigencia de 15 millones de pesos como cuota inicial y un pago mensual de un millón para no atentar contra la estación de servicio fue la amenaza que recibió el administrador de una bomba de gasolina en el casco urbano de Ituango, en el norte de Antioquia, en un nuevo caso de intimidación atribuido a las disidencias de las Farc.

De acuerdo con la denuncia, el hombre fue contactado mediante llamadas y mensajes de texto en los que le advertían que debía pagar la suma exigida para garantizar la seguridad del establecimiento. Sin embargo, tras negarse a entregar el dinero, las amenazas aumentaron, generando temor no solo en el administrador, sino también entre trabajadores y habitantes de la zona.

Disidencias FARC, referencia. Foto: AFP.

Luego de conocerse la situación, las autoridades confirmaron que unidades de la Policía Nacional acudieron al lugar para verificar las condiciones de seguridad. Durante la inspección, los uniformados hallaron un artefacto explosivo en las inmediaciones de la estación, el cual fue destruido de manera controlada para evitar riesgos a la población.

Por la situación, como medida preventiva, el establecimiento permanece cerrado, lo que ha afectado el suministro de combustible en varios sectores del municipio.



El hecho ha generado preocupación entre comerciantes y residentes, quienes temen nuevas acciones violentas y advierten que estas amenazas afectan directamente la economía local y la tranquilidad de la comunidad. Las autoridades manejan como principal hipótesis la posible participación de integrantes del Frente 18.

Por ahora, continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras se refuerzan los operativos de seguridad en el municipio.