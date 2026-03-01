Descubren sistema ilegal de hurto de agua en Bogotá: lavadero de carros sustrajo más de $66 millones

En Bogotá la empresa encargada de suministrar el servicio de agua y alcantarillado es el Acueducto (EAAB) y por dicho servicio cobra el consumo de manera bimestral. La factura detalla los metros cúbicos que fueron consumidos durante el periodo facturado.

No obstante, personas inescrupulosas, alteran los contadores o hacen conexiones ilegales para no pagar el consumo real. Esto ocurrió en una localidad de la ciudad, luego de varios operativos en los que la Policía Nacional y funcionarios del Acueducto descubrieron un sistema por el cuál un lavadero de carros hurtó más de $66 millones.

Descubren sistema ilegal de hurto de agua en Bogotá

Durante enero y febrero la Policía y la empresa llevaron a cabo más de 719 inspecciones técnicas en 19 localidades de Bogotá y el municipio de Soacha para combatir el fraude y las conexiones irregulares al sistema de acueducto.

Como resultado, el Acueducto gestionó y facturó 103.016 metros cúbicos de agua no registrada, equivalentes a $942 millones. Un volumen que permitiría abastecer durante un mes a 9.365 familias de estrato 3.



En uno de los establecimientos donde funcionaba un lavadero de carros fue descubierto un sistema ilegal que alteraba el contador del agua para registrar menos metros cúbicos, conocido como Bypass, “mecanismo que desviaba el agua antes de su ingreso al medidor para impedir su registro”.

Robo de gua en Bogotá. Foto: Alcaldía.

La inspección permitió establecer la apropiación irregular de 8.171 metros cúbicos de agua, valorados en más de $66 millones.

Por lo anterior, la Policía hizo el sellamiento del lugar ubicado en la localidad de Kennedy y el representante legal del negocio fue capturado. Ahora, deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.

Además de la sanción al lavadero de carros, el Acueducto indicó que radicó más de 60 denuncias ante la Fiscalía por defraudación de fluidos. “En estos procesos se encuentran comprometidos 163.209 metros cúbicos adicionales, avaluados en aproximadamente $1.680 millones”, agregó la empresa.

La compañía recordó que el fraude a los servicios públicos afecta la sostenibilidad del sistema, lo que puede causar el aumento de costos operativos y pone en riesgo el abastecimiento del agua para el resto de la ciudadanía que sí cumple con sus pagos.

Por lo cual, la empresa indicó a los usuarios denunciar si ven irregularidades a través de la Acualínea 116 o del correo electrónico recuperaciondeconsumoseaab@acueducto.com.co .