En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Descubren sistema ilegal de hurto de agua en Bogotá: lavadero de carros sustrajo más de $66 millones

Descubren sistema ilegal de hurto de agua en Bogotá: lavadero de carros sustrajo más de $66 millones

El hecho ocurrió en una localidad de la ciudad, luego de varios operativos en los que la Policía Nacional y funcionarios del Acueducto descubrieron un sistema por el cuál un lavadero de carros hurtó más de $66 millones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad