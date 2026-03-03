Corresponsal de Teleantioquia en Urabá fue amenazado por el Clan del Golfo: La Flip pidió protección

Periodista en el Urabá antioqueño denunció llamadas amenazantes por parte del Clan del Golfo donde le pidieron abandonar junto a su familia la subregión. El comunicador asegura que intimidaciones podrían estar relacionadas con denuncias publicadas sobre el municipio de Apartadó

Hay preocupación en el Urabá antioqueño tras las amenazas que en las últimas horas fueron denunciadas públicamente por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa en contra del periodista y corresponsal en esta zona, Yeison Rojas.

Según la FLIP, Rojas recibió una llamada por parte de una persona que se identificó como “segundo al mando de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia” y le exigió abandonar junto a su familia el territorio.

La víctima aseguró que se trata de la cuarta amenaza directa que recibe a lo largo de su carrera y que la más reciente podría estar relacionada con informes emitidos para el noticiero del canal regional Teleantioquia sobre el municipio de Apartadó, a propósito de las recientes lluvias que generaron múltiples afectaciones en el territorio.



Rojas indicó que en su trabajo se refirió a la falta de acciones para la mitigación del frente frío que azotó a la región, advertencias previas antes de que la creciente de un río derribara un puente y los reclamos por ayudas humanitarias.

Después de esto, empezaron las primeras llamadas e incluso la citación a un sector rural de Apartadó bajo el pretexto de “hablar del problema”, pero no accedió por falta de garantías de seguridad.

Mientras que para el comunicador hay un patrón claro frente a la publicación de denuncias y la llegada de amenazas, la FLIP pidió a la Fiscalía una investigación inmediata y con enfoque diferencial, “reconociendo que la amenaza está directamente ligada al ejercicio periodístico”.

Publicidad

De igual manera, pidieron a la Unidad Nacional de Protección un estudio para evaluar el nivel del riesgo del comunicador, algo que aseguró Rojas ya ha sucedido en las tres ocasiones anteriores sin que se determine una amenaza que implique la adopción de algún tipo de medida para proteger su vida.