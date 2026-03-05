Candidatos del Frente por la Vida defienden seguir en consulta pese a llamado de Petro a no votarla

A pesar de que sectores del progresismo y del Pacto Histórico han promovido la abstención en la consulta, algunos precandidatos decidieron mantenerse en la contienda y defender su participación en el proceso. Durante el debate del Frente por la Vida en Blu Radio, explicaron las razones por las que continúan en la consulta, incluso cuando el presidente Gustavo Petro y otros líderes han sugerido no participar.

Una de las precandidatas, Marta Viviana Bernal, aseguró que su presencia en la consulta responde a una decisión personal y a la intención de representar una propuesta política distinta dentro del espectro progresista.

“Yo fui la que pedí entrar a esta consulta. Yo, Marta Viviana, y acepto, a mí no me buscaron. Yo quiero es mostrar quién es Marta Viviana Bernal, que viene a unir al país, que no es de derecha, que no es de izquierda, que realmente lo que quiere es dejar tanta polarización y tanto odio”, afirmó.

Bernal también explicó que inicialmente no había podido participar en el proceso, pero que tras la salida de otro aspirante se abrió la posibilidad de competir. Según dijo, su candidatura busca promover un mensaje de reconciliación nacional. “Vengo de un barrio que se llama Las Cruces, egresada de un colegio público, pero yo no odio, yo vengo es a unir al país”, añadió.

“No necesito que nadie certifique mi condición de progresista”

Otro de los participantes, Héctor "Tico" Pineda, defendió su permanencia en la consulta pese al llamado a no votar. Durante el debate, recordó su trayectoria política dentro del progresismo y afirmó que no necesita validaciones externas sobre su postura ideológica.



“Lo primero, no necesito que nadie certifique mi condición de progresista. Fui militante del M-19, el mismo movimiento guerrillero donde estuvo el presidente Gustavo Petro”, señaló. Además, destacó su participación en la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991 y su presencia en procesos políticos alternativos durante más de tres décadas.

“He venido trabajando durante estos 34 años de paz en todo proceso político alternativo y en todo proceso político progresista”, indicó.



Permanecer en la consulta para evitar la abstención

En lamisma línea, Edison Lucio Torres también explicó que mantenerse en la consulta responde a la necesidad de ofrecer una alternativa política y evitar que el proceso quede sin participación.

“Sigo en la consulta por varias razones. La primera, que quiero presentar una alternativa frente al bogocentrismo y a la dictadura del ego”, afirmó. Según señaló, su propuesta se enfoca en la reconciliación y el reconocimiento de las diferencias dentro del país.

“La propuesta de Lucio Torres como presidente de la República es un gobierno de reconciliación nacional. Reconocer al otro. No importa que sea diferente”, concluyó. De esta manera, los precandidatos sostienen que su presencia en la consulta busca mantener el debate político y presentar alternativas, incluso en medio de las divisiones dentro del propio sector progresista.

