En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Candidatos del Frente por la Vida defienden seguir en consulta pese a llamado de Petro a no votarla

Candidatos del Frente por la Vida defienden seguir en consulta pese a llamado de Petro a no votarla

Durante el debate del Frente por la Vida en Blu Radio, explicaron las razones por las que continúan en la consulta, incluso cuando el presidente Gustavo Petro y otros líderes han sugerido no participar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad