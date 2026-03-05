En vivo
Bloqueos en vía a Buenaventura golpean al sector turístico

Bloqueos en vía a Buenaventura golpean al sector turístico

El turismo en Buenaventura y el Pacífico atraviesa una crisis sin antecedentes. Los turistas no regresaron a playas por la congestión que todos los días se registra en la vía al Mar.

