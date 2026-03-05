Bloqueos en vía a Buenaventura golpean al sector turístico

Los constantes bloqueos registrados en la vía hacia Buenaventura, en el Valle del Cauca, están generando un fuerte impacto en el sector turístico del principal puerto del Pacífico colombiano. Esta situación ha provocado cancelaciones de reservas en hoteles, retrasos en la llegada de visitantes y una notable disminución en el flujo de turistas que normalmente llegan por vía terrestre.

Entre los destinos más afectados se encuentran Juanchaco, Ladrilleros y la reserva natural de San Cipriano, lugares que dependen en gran parte del turismo para su sostenimiento económico. Los empresarios y prestadores de servicios aseguran que la situación se ha vuelto crítica debido a la constante incertidumbre que generan los cierres en la carretera.

“En lo que va corrido del año prácticamente no hemos trabajado. La gente ya no sabe qué hacer porque los turistas no están llegando. Muchos intentan venir, pero deben devolverse cuando encuentran la vía bloqueada. La situación cada vez es más crítica y estamos prácticamente quebrados. En un fin de semana normalmente podríamos recibir cinco personas o incluso grupos de hasta 60 visitantes, pero ahora no ha llegado nadie”, señaló Milady Guapo, propietaria de un hostal en Ladrilleros.

Ante este panorama, empresarios del sector turístico hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para que se busquen soluciones que permitan evitar los bloqueos que realizan algunas comunidades en la vía.



“Como destino turístico del Pacífico sabemos que Buenaventura es uno de los principales atractivos naturales del suroccidente colombiano. Sin embargo, vemos cómo se pierde la oportunidad de trabajar debido a estos bloqueos. En nuestras playas recibimos cerca de 180.000 turistas al año, además de quienes visitan los ríos en San Cipriano y otros lugares. Todo ese esfuerzo se ve afectado cuando las vías permanecen cerradas”, explicó Jhon Álvarez, representante legal de la Asociación Predesarrollo de la Zona Turística y Ecológica del Pacífico.

De acuerdo con cifras del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (Situr Valle), al año llegan cerca de 721.000 turistas interesados en realizar actividades turísticas en la región. No obstante, estos números se han reducido considerablemente debido a los bloqueos en la vía.

Entre tanto, gremios del comercio estiman que las pérdidas económicas superarían los $1.200 millones de pesos diarios, afectando no solo al sector turístico, sino también a restaurantes, prestadores de servicios, transporte y al comercio en general.

