Capturaron a hombre señalado de robar 500.000 dólares en bitcoins a ciudadano francés en Rionegro

El robo de criptoactivos avaluados en cerca de 500.000 dólares, más de 1.800 millones de pesos, fue el eje de un operativo que terminó con la captura de Giovanny Andrés Marín Acevedo, conocido con el alias de ‘Giovanny’, señalado de participar en una red delincuencial dedicada al asalto de fincas y viviendas en el Oriente antioqueño.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Bello, como parte de una acción coordinada entre autoridades de Rionegro y el Valle de Aburrá. De acuerdo con la investigación, el capturado sería uno de los autores materiales del millonario hurto cometido en la vereda Pantanillo, donde un ciudadano francés fue despojado de dicha cantidad bitcoins tras ser intimidado con arma de fuego.

Durante el allanamiento que permitió su detención, las autoridades recuperaron objetos robados avaluados en unos 100 millones de pesos, además de incautar cuatro teléfonos celulares y 30 gramos de cocaína rosada.

Alias ‘Giovanny’ registra un amplio prontuario judicial con 13 anotaciones en el sistema penal, 12 de ellas como indiciado por delitos de alto impacto como secuestro simple, homicidio, hurto calificado y agravado, tortura y receptación. Las pesquisas también lo vinculan con el asalto en el que una pareja fue obligada a entregar bienes materiales y activos digitales.



Autoridades han advertido cómo en los últimos años las criptomonedas se han convertido en uno de los principales objetivos de los delincuentes al tratarse de bienes de alto valor económico, facilidad de traslado y baja trazabilidad inmediata, lo que dificulta su rastreo inicial.