Estos podrían ser los rivales de Millonarios en Copa Sudamericana 2026

Luego de la imponente victoria de 3 a 1 en Medellín vs. Atlético Nacional, Millonarios comenzó a planificar su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en donde buscarán hacer una buena campaña bajo el liderazgo de Radamel Falcao García.

Esta edición de la Sudamericana no será para nada fácil para el cuadro embajador, en especial por la participación de grandes clubes del continente, entre esos, el Santos de Neymar que, sin duda, se ha perfilado como uno de los favoritos a quedarse con el título.

Millonarios logra victoria // Foto: X @MillosFCoficial

¿Cuáles serían los rivales de Millonarios en Sudamericana?

Aún sin confirmarse por parte de Conmebol, Millonarios podría ocupar el bombo 2 de la competencia debido a su ranking internacional. De ser así, de entrada, se enfrentaría con uno de los grandes rivales de la competencia ubicados en el 1, entre los cuales se encuentran:



River Plate (Argentina).

Santos (Brasil).

Sao Paulo (Brasil).

Atlético Mineiro (Brasil).

Racing Club (Argentina).

Gremio (Brasil).

Olimpia (Paraguay).

Neymar // Foto: AFP.

Mientras que al encontrarse ubicado en el bombo 2 evitaría a grandes equipos del continente, como:



San Lorenzo (Argentina).

Universidad de Chile (Chile).

Bragantino (Brasil).

Melgar (Perú).

Caracas (Venezuela).

Vasco da Gama (Brasil).

Defensor Sporting (Uruguay).

Pero de los bombos 3 y 4 también podrían aparecer rivales de pesos, por ejempo, Botafogo si no clasifica en Copa Libertadores; Tigre de Argentina que ya ha eliminado antes a los embajadores -viejo conocido de Millonarios- o Barracas Central, un club argentino con una importante proyección.



Esta será una gran oportunidad para que los embajadores puedan hacer una temporada histórica y por que no apuntar a su primer título internacional, además de ser una revancha para el Tigre vistiendo la camiseta albiazul.

Copa Sudamericana Foto: AFP

¿Cuándo es el sorteo de fase de grupos de la Copa Sudamericana?

El sorteo se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en Luque, Paraguay. La transmisión se hará desde las 6:00 de la tarde en ESPN y Disney Plus, canales autorizados por Conmebol para este evento.