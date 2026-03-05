MinDefensa respaldó a policías en Guajira tras capturar a personas con dinero y publicidad política

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Riohacha desde donde respaldó a los policías que capturaron a dos personas con 145 millones de pesos en vías de La Guajira con propaganda de un candidato al senado y datos de los posibles nombres, números telefónicos y ciudades para quienes dirigido ese dinero.

“Ofrecemos recompensa hasta de 50 millones de pesos por información efectiva que nos permita anticiparnos contra todos los delitos electorales. Antier tuvimos un caso importante de una detención de un dinero 145 millones de pesos. Los policías no alteraron absolutamente nada de lo que estaba ahí y se encontraron los nombres de unas personas, los celulares de otras el destino y con la misma caligrafía. Aquí el mensaje es claro no vamos a tolerar delitos electorales ya que las autoridades definan para quién iba ese dinero”, dijo el ministro de Defensa.

Su respuesta se debe al reporte que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, entregó a Blu Radio donde manifestó que el secretario de la Cámara había hablado con su escolta quien le dijo que los policías escribieron todos los datos que aparecían en los sobres con dinero.

“El señor Jaime Luis Lacouture nos da una versión de lo que conversó con su escolta donde nos dice que fue la Policía la que le hizo la marcación a mano con los siete sobres con los nombres de las personas políticos de La Guajira hacia quienes supuestamente iba destinados esos sobres”, dijo el director de la UNP.



El ministro de Defensa le entregó cuatro televisores a los cuatro policías de tránsito que participaron en el operativo que logró el decomiso del dinero que al parecer sería para compra de votos.