¿Vuelve el tapabocas? Como con el Covid, en Rionegro, Antioquia, piden usarlo por pico respiratorio

En Rionegro, Oriente de Antioquia, le pidieron a las personas que usen tapabocas y practiquen el distanciamiento social por el incremento de casos de infecciones respiratorias. En el municipio hay una ocupación en las urgencias que supera el 100 %.

Las fuertes lluvias que han caído sobre el departamento de Antioquia han provocado un efecto secundario en la salud de los habitantes del municipio de Rionegro en donde hay un pico respiratorio que provocó que las autoridades locales tomaran algunas medidas de autocuidado por el incremento de la Infección Respiratoria Aguda.

La alerta que se hace desde Rionegro es también por un aumento en los casos de influenza, por lo que la Alcaldía decidió emitir una serie de recomendaciones para evitar más aglomeraciones en los hospitales como, por ejemplo, usar tapabocas, practicar el distanciamiento social y lavarse constantemente las manos.

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, invitó a todos los habitantes del municipio del Oriente antioqueño que tomen medidas de autocuidado debido a que las salas de urgencias están copadas en este momento: “Por eso estamos solicitando que todas las personas usen las medidas de protección similares a la de la pandemia. Uso de tapabocas, también quiero decirle que nuestros servicios de urgencia están congestionados con una ocupación superior al 100%”, insistió el mandatario local.



Los datos que entregan desde Rionegro dejan en evidencia que durante el 2025 aumentaron los casos de infecciones respiratorias respecto al 2024, en un 8,5 % para las personas que estaban en hospitalización general y en un 2 % para personas en Unidades de Cuidados Intensivos.

Por último, mencionan desde el Oriente antioqueño que durante esta época se podrían propiciar tanto el contagio de influenza, como de COVID 19 y otras enfermedades contagiosas que se están propagando con facilidad por el municipio de Rionegro.