Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Antioquia  / ¿Vuelve el tapabocas? Como con el Covid, en Rionegro, Antioquia, piden usarlo por pico respiratorio

¿Vuelve el tapabocas? Como con el Covid, en Rionegro, Antioquia, piden usarlo por pico respiratorio

En el municipio del Oriente antioqueño hay una ocupación en las urgencias que pasa el 100%.

