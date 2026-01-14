Antioquia propone sanciones más fuertes y cárcel para padres de menores quemados con pólvora

Un menor de tan solo 13 años de edad, con quemadura de segundo grado en miembros inferiores y genitales por manipulación de papeletas, es el más reciente caso de las víctimas de la pirotecnia en Medellín, parte de los 65 que acumula el departamento en esta temporada que aunque terminará de medirse el próximo domingo, desde el inicio ha registrado incremento.

Para la secretaria de Salud del departamento, Marta Ramírez, aunque falta camino por recorrer en el tema de la pedagogía, hay que insistir con las campañas desde el inicio del año, solicitando apoyo de parroquias, equipos de fútbol y organizadores de eventos que usan pólvora. En contraste, admitió que las sanciones para los padres de familia no están siendo suficientes.

"Los padres que descuidan el cuidado y la potestad que tienen ellos, nos hemos enterado que, a pesar de que la policía coloca los comparendos, la gente no los cumple, no los paga. Yo creo que esto debería tener unas medidas distintas. Quizá prisión de no sé cuántas horas, porque probablemente la gente va aprendiendo más de esa manera", aseguró Ramírez.

Para la capital antioqueña el panorama tampoco es alentador. De los 28 quemados menores de edad en Medellín, seis tienen entre 0 y 5 años, cuatro son mayores de 6 y 18 más están en el rango de entre 12 y 17 años, motivo por el que el alcalde Federico Gutiérrez calificó como un desastre el balance de esta temporada.



"Que eso es un completo desastre, porque estamos hablando de ochenta y dos personas que matan. Hay enfermedades que llegan, pero hay enfermedades y problemas buscados. Uno de ellos es la pólvora. Un mayor de edad que manipula pólvora sabe el riesgo. A mí lo que me duele profundamente es cuando aparecen también niños quemados por la irresponsabilidad de los padres o de los vecinos o quienes están manipulando pólvora", indicó el mandatario.

En Antioquia la ocupación en las unidades de quemados de adultos y niños hoy, como estuvo en la mayoría del periodo de vigilancia intensificada, se encuentra al 100 % de su ocupación. El departamento acumula 203 casos, 35,3% más que el año anterior fueron 150 a esta misma fecha.