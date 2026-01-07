Antioquia ya suma 200 quemados por pólvora a falta del Puente de Reyes

El número de quemados a causa de la manipulación de pólvora sigue en ascenso en el departamento de Antioquia. El último caso reportado corresponde a un menor de edad en Medellín.

Tras los primeros siete días del mes de enero y todo lo que ha traído consigo, los lesionados por uso de pirotecnia siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades en el departamento Antioqueño.

A pesar de las campañas anti pólvora y los diferentes controles preventivos y campañas de sensibilización y concientización para evitar la quema de estos artefactos, el último reporte entregado por la Gobernación de Antioquia arroja una preocupante cifra con un total de 200 personas lesionadas.

El más reciente caso del departamento se presentó en la ciudad de Medellín durante el 6 de enero donde un menor de 14 años que no manipulaba pólvora resultó con daño ocular ocasionado por un volador que entró a su vivienda.



De los 200 quemados que indica el último reporte, 135 casos corresponden a adultos mientras que los restantes 65 obedecen a menores de edad, esto representa un poco más del 30%, dato que prende las alertas y hace un llamado a la prevención y cuidado de los niños, adolescentes y jóvenes.

Los municipios con mayor cantidad de quemados con pólvora está encabezado por Medellín con un total de 79 lesionados, continúa Itagüí con 10 casos, seguido por el municipio de Bello con 8 personas quemadas, Girardota reporta 6 y finalmente Sonsón con 5 personas lesionadas.

Entre tanto las unidades de quemados de adultos y niños del departamento continúan abarrotadas, el reporte a la fecha indica una preocupante ocupación al 100%, tanto por quemados con pólvora como por líquidos calientes.