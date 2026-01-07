Lesionados por pólvora aumentaron 22,4 % durante la temporada decembrina

Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), el cierre de la temporada decembrina dejó un total de 1.637 personas lesionadas por el uso de pólvora en Colombia, lo que representa un aumento del 22,4 % en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 1.337 casos.

Del total de personas afectadas, 490 son menores de edad. El informe del INS detalla que en 55 de estos casos los niños y adolescentes se encontraban en compañía de adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que se mantiene como una constante en este tipo de incidentes durante las celebraciones de fin de año.

A diferencia de la temporada anterior, en este periodo no se registraron fallecimientos asociados al uso de pólvora. No obstante, el día con mayor número de lesionados fue el primero de enero, jornada en la que se reportaron 408 casos a nivel nacional, concentrando el pico más alto de atenciones por este tipo de eventos.

Por departamentos y ciudades, Antioquia encabeza la lista de territorios con mayor número de personas lesionadas, al registrar 199 casos. Le siguen Nariño, con 148, y Bogotá, con 123 casos reportados durante la temporada.



Quemados con pólvora Foto: AFP.

En cuanto al tipo de lesiones, el 90 % de los casos correspondió a quemaduras, seguidas por laceraciones, que estuvieron presentes en el 58 % de los reportes; contusiones, con un 23 %, y amputaciones, que representaron el 8 % de los casos. De acuerdo con el INS, la mayoría de las quemaduras fueron de primer grado, con un 46,1 % del total.

El análisis por tipo de artefacto señala que los totes fueron los elementos con mayor número de lesiones, seguidos por otros artefactos pirotécnicos y los voladores.

Adicionalmente, durante esta temporada se reportaron siete casos de intoxicación por fósforo blanco. Cuatro de estos correspondieron a menores de cinco años. Barranquilla fue la ciudad con mayor número de casos, al registrar tres episodios de este tipo.