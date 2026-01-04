Pólvora en diciembre dejó 157 animales afectados en el Oriente y Magdalena Medio antioqueño

Tras el final de las celebraciones decembrinas, autoridades ambientales en Antioquia reportaron un preocupante balance sobre animales afectados por pólvora en las subregiones del Oriente y el Magdalena Medio del departamento.

Según Cornare, durante el último mes de 2025 se triplicó el número de individuos que ingresaron al Centro de Atención y Valoración de la entidad por efectos asociados a las detonaciones de artefactos pirotécnicos, pasando de 45 reportes en 2024 a 157 en el periodo que acaba de culminar.

Los animales más afectados fueron las zarigüeyas y diversas aves silvestres, entre ellas gallinazos, gavilanes, búhos, tórtolas, pollas de agua, alcaravanes y colibríes que en el 65% de los casos tuvieron un desenlace mortal, mientras que el 35% restante tiene un pronóstico reservado, con mayores probabilidades de recuperación en los casos correspondientes a animales huérfanos.

Javier Valencia, director de Cornare rechazó que sigan ocurriendo este tipo de prácticas y recordó las graves consecuencias que tiene para los ecosistemas el uso de la pólvora.



"Pasamos de cuarenta y cinco a ciento cincuenta y siete individuos con unas graves consecuencias. Para nuestra naturaleza, para nuestra diversidad, por supuesto, invitar a la gente, a la comunidad, para que la pólvora no sea parte de la celebración", indicó Valencia.

Los municipios que registraron el mayor número de casos fueron Rionegro, Marinilla, Guatapé, El Peñol, El Retiro, El Carmen de Viboral y Guarne. No obstante, en las 26 localidades que son jurisdicción de la autoridad ambiental también hubo reportes de afectaciones a la fauna.

Ruidos y detonaciones no solo generan lesiones físicas a los individuos, sino también desorientación severa y alteraciones en sus comportamientos naturales, muertes súbitas y un incremento de riesgos como atropellamientos, colisiones contra ventanas, electrocuciones y ataques por animales domésticos.