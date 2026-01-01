En Antioquia, 26 personas se quemaron con pólvora durante celebración del Año Nuevo

El departamento de Antioquia se rajó en el tema de la pólvora durante el 2025 y muestra de ello es que, según las cifras oficiales entregadas por la Gobernación, entre las 8:00 de la mañana del 31 de diciembre y las 8:00 de la mañana del 1 de enero, se reportaron 26 personas lesionadas con elementos pirotécnicos, para un total de 173 quemados en la región. El más reciente reporte muestra que 14 de los 26 heridos de las últimas horas son de municipios del Valle de Aburrá.

Los datos dejan ver que en la celebración del Año Nuevo hubo siete lesionados en Medellín, de los cuales seis son menores de edad con quemaduras, fracturas de huesos y hasta la amputación de varios dedos de la mano en un joven de 17 años que estaba manipulando voladores. Además, en La Estrella (2) y Bello (2) también tuvieron menores quemados, como un bebé de un año con heridas en su cara.

La secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, lamentó que el departamento haya tenido un incremento en los quemados con pólvora que llega casi al 30 %, a la vez que encendió las alarmas por la situación de los menores de edad.

"Pero lo más lamentable es que fueron nueve menores de catorce años de edad lesionados por pólvora, la mayoría en condición de observadores, y es inadmisible que un niño de un año, solo un año, haya resultado afectado", indicó Ramírez.



Por su parte, hay que mencionar que con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia se deja ver que Medellín tuvo 70 casos de quemados y que sumados a los demás municipios del Área Metropolitana, hicieron que el Valle de Aburrá superará los 100 lesionados con pólvora durante la época decembrina de 2025.

Finalmente, hay que mencionar que de los 173 quemados que hay en el departamento de Antioquia, es decir, 33 casos más que el año inmediatamente anterior, 57 de los afectados son menores de edad y 17 necesitaron de amputación de alguna parte de su cuerpo.