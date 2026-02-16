¿José Mourinho llegará al Real Madrid? La verdad de su cláusula con Benfica

El entrenador del Benfica José Mourinho desmitio los rumores sobre un eventual regreso al banquillo del Real Madrid en la previa del partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones entre los dos equipos.

El veterano técnico portugués (63 años), que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, tiene una cláusula en su contrato con el Benfica que le permitiría dejar el club, lo que ha alimentado en las últimas semanas los rumores de un posible regreso a Madrid para la próxima temporada.

Mou admitió que le une una gran amistad con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero al ser preguntado si podía desmentir un acercamiento con el dirigente en vistas a un regreso al club blanco, contestó: "Sí, se puede".

El técnico precisó que la cláusula en su contrato que le permitiría dejar el Benfica se incluyó porque cuando fichó a mediados de septiembre pasado, el club portugués estaba en periodo de elecciones a la presidencia de la entidad y para tener libertado en el caso de que el nuevo mandatario fuera otro que Rui Costa, que fue quién lo fichó.



Mourinho recordó su etapa en el banquillo merengue: "Le di todo al Real Madrid, todo lo que tenía; hice cosas buenas, hice cosas malas, pero di absolutamente todo".



"Están heridos"

"Cuando alguien deja un club con ese tipo de sentimientos, creo que siempre existe una conexión... Los aficionados piensan bien de mí, y eso es fantástico, pero con esto no quiero fomentar historias que no existen (...) No hay nada con el Real Madrid", añadió.

Esto rumores también fueron alimentados por la crisis por la que atravesó el Real Madrid, que en enero cesó a Xabi Alonso como entrenador y nombró a Álvaro Arbeloa.

"Me gustaría muchísimo eliminar al Real Madrid, pero me gustaría que Álvaro ganara LaLiga y que se quedara en el Madrid muchos años. Creo que es un entrenador con mucha capacidad y un chico que lleva el Madrid dentro, y con la personalidad para entrenar al Madrid", declaró The Special One.

Mourinho dijo que espera un partido diferente al que ambos equipos disputaron en la última jornada de la fase liguilla de la Champions y que el Benfica ganó por 4-2, con un gol en el descuento del portero Anatoliy Trubin.

"Están heridos. Y un rey herido es peligroso. Jugaremos el partido de ida con la cabeza, con ambición y confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Champions League... ¡pero esta vez Trubin no ayudará en ataque!", bromeó.