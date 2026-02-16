En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿José Mourinho llegará al Real Madrid? La verdad de su cláusula con Benfica

¿José Mourinho llegará al Real Madrid? La verdad de su cláusula con Benfica

Este rumor creció por la crisis por la que atravesó el Real Madrid, que en enero cesó a Xabi Alonso como entrenador y nombró a Álvaro Arbeloa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad