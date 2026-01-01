Preocupante: hay desabastecimiento de sangre en la red de bancos de Antioquia

Con preocupación reciben el 2026 las autoridades de salud en Antioquia y los 12 bancos de sangre de la Red Departamental por cuenta de la escasez de este fluido clave para la práctica de procedimientos médicos y la atención de urgencias en una época con alta accidentalidad.

Según la Gobernación de Antioquia, la red reporta un desabastecimiento cercano al 90%, principalmente en los grupos sanguíneos O positivo y O negativo. Además, explicaron que cada banco requiere mensualmente entre 350 y 400 donantes de O positivo y 100 donantes de O negativo para cubrir la demanda, sin embargo, a final de año por asuntos como fiestas y vacaciones la cantidad de personas en diferentes jornadas disminuye visiblemente.

Donación de sangre en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

"Los invitamos a todos los antioqueños entre los dieciocho y los sesenta y cinco años que están en buen estado de salud a que donen vida, a que den oportunidad a las personas de que mejoren su salud y que puedan preservar su vida. Tenemos muy bajas existencias de algunos tipos de sangre", aseguró Adrián Castro, subsecretario de Protección Social de la Secretaría de Salud de Antioquia.

Para donar, las personas pueden acercarse en Medellín a bancos de sangre como Hemocentro U. de A., Clínica León XIII, Cruz Roja Seccional Antioquia, Hospital San Vicente Fundación, Laboratorio Médico de Referencia en la Clínica El Rosario, Clínica Medellín Occidente, Hospital General de Medellín, Clínica Las Américas, Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Cardiovid.