Previo a Año Nuevo van 150 quemados por pólvora en Antioquia: intensifican controles

Se viene la celebración de fin de año y muchas personas comienzan sus preparativos para despedir el año 2025 y recibir el año nuevo con entusiasmo, más allá de los agüeros para cerrar o comenzar un nuevo periodo, algunas personas también viven esta festividad en medio de los excesos.

Por eso las autoridades en el departamento intensifican sus controles preventivos y campañas de sensibilización y concientización para evitar la quema de pólvora, especialmente un día como hoy en la llegada del año nuevo con el popular muñeco de año viejo que tradicionalmente está abarrotado de pólvora.

Desde la Secretaría de Salud de Antioquia hacen un llamado a la mesura en estas festividades y estar atentos especialmente en la protección y cuidado de los niños, no dejarlos manipular pólvora ni estar cerca de fuego, pensando especialmente en las unidades de quemados del departamento que están al 100% en su ocupación, así lo indicó Marta Ramírez secretaria de salud de Antioquia.

"Insistimos en la racionalidad, en la responsabilidad que como personas tenemos que tener, evitando quemar pólvora y cuidando a nuestros menores", destacó la funcionaria.



De acuerdo con el último reporte de quemados entregado por la Gobernación de Antioquia la cifra de quemados con corte a hoy 31 de diciembre sigue creciendo de manera preocupante, en el departamento el total de lesionados por pólvora es de 147, de los cuales 43 casos corresponden a menores de edad.

Los municipios con mayor cantidad de quemados con pólvora está encabezado por Medellín con un total de 63 lesionados, continúa Itagüí con 9 casos, seguido por el municipio de Bello con 7 personas quemadas, Cáceres y Girardota llegan a 4 personas lesionadas cada uno.