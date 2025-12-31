Como es costumbre, al finalizar el año las personas suelen despedirlo a su manera, entre las tradiciones de Año Nuevo se encuentran, la cena, el muñeco de año viejo, los agüeros como salir a dar la vuelta a la manzana con maletas, meter lentejas en los bolsillos, llevar ropa interior amarilla, entre otros.

Sin embargo, lo que nunca falta son los mensajes de felicitaciones, por ello es importante tener a la mano los mejores recados para compartir con amigos y familiares para recibir este 2026.

Consejos para tener en cuenta antes de enviar mensajes de Año Nuevo

Antes de enviar los mensajes hay que evitar algunos errores que se pueden cometer, por ello hay que tener en cuenta estos consejos:



Personalizar el mensaje según el destinatario.

Considerar la diferencia horaria si hay contactos internacionales.

Evite reenviar el mismo mensaje a todos sus contactos

Programar o preparar por adelantado los mensajes importantes para que no se pierdan en el momento de más actividad.

Usar la función de mensajes destacados para guardar las felicitaciones especiales.

Los mejores mensajes de Año Nuevo 2026 para enviar por WhatsApp

Este 31 de diciembre las personas se preparan para despedir el 2025 y recibir el 2026; la media noche marca el momento en que comienza un nuevo ciclo. Estos son los mejores mensajes de Año Nuevo para enviar por WhatsApp:

Personas celebrando fin de año. Foto: Freepik.

Mensajes para la familia

Que este Año Nuevo traiga a nuestro hogar salud, paz y momentos para compartir juntos. Gracias por estar siempre. ¡Feliz Año Nuevo! En este nuevo año, mi mayor deseo es seguir construyendo recuerdos inolvidables con ustedes, mi amada familia. ¡Feliz 2026! Hoy despedimos un año y recibimos otro con ilusión. Que cada día venga acompañado de salud, tranquilidad y buenos momentos en familia. ¡Feliz Año Nuevo! Un nuevo año comienza y mi mayor deseo es seguir celebrando la vida a su lado. Que no falten las bendiciones, el amor y la unión familiar. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por cada consejo, cada apoyo y cada momento compartido. Que este Año Nuevo sea una nueva oportunidad para seguir creciendo juntos en familia. ¡Feliz 2026!

Mensajes para la pareja

Que este Año Nuevo nos regale más momentos para sonreír juntos, nuevos planes y muchas razones para seguir creciendo. Feliz Año Nuevo. Eres mi mejor regalo y mi deseo cumplido. Que este 2026 nos traiga más amor, complicidad y momentos mágicos. Un nuevo año comienza y lo mejor es poder compartirlo contigo. Que vengan días llenos de tranquilidad, apoyo y buenos recuerdos. Este Año Nuevo no pido promesas, solo seguir caminando a tu lado, aprendiendo y celebrando cada paso. Que el año que inicia nos traiga más momentos juntos. Empieza un nuevo año y mi deseo es simple: seguir eligiéndote cada día, celebrar lo que somos y construir juntos todo lo que viene. ¡Feliz Año Nuevo!.

Mensajes para los amigos

Se va un año más, pero la amistad sigue intacta. Que el próximo llegue con nuevas aventuras, buenas noticias y muchas razones para celebrar. Brindo por la amistad que no se acaba con el tiempo. Que el Año Nuevo nos encuentre unidos, con ganas de disfrutar y cumplir metas. Un nuevo año es otra oportunidad para sumar historias, aprendizajes y buenos recuerdos juntos. Les deseo lo mejor hoy y siempre. ¡Feliz año! Que este Año Nuevo venga cargado de salud, éxitos y más planes juntos. Gracias por cada momento compartido. ¡Vamos por más y Feliz Año Nuevo! Que este Año Nuevo nos encuentre juntos, con más historias que contar, metas por cumplir y razones para brindar. Gracias por el apoyo, las risas y la amistad. ¡Feliz Año Nuevo a todos!

Mensajes para compañeros de trabajo