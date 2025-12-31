En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Los mejores mensajes de Año Nuevo 2026 para enviar por WhatsApp este 31 de diciembre

Los mejores mensajes de Año Nuevo 2026 para enviar por WhatsApp este 31 de diciembre

Entre las tradiciones para recibir el Año Nuevo nunca faltan los mensajes de felicitaciones, por ello es importante tener a la mano los mejores recados para compartir con amigos y familiares cuando el reloj marque la media noche.

Publicidad

Publicidad

Publicidad