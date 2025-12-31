Cuidado con los baños con hierbas para recibir el año 2026 o puede salir mal

Lo que inicia como un ritual con hierbas, cargado de esperanza para atraer el dinero, el amor y la prosperidad para el nuevo año del 2026, puede terminar en una sala de urgencias si no se toman las precauciones debidas.

Los populares baños con plantas, una tradición arraigada para despedir el año, esconden riesgos severos para la salud de la piel que van desde irritaciones y alergias hasta quemaduras de consideración.

Cuidado con la ruda y el limón

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, el uso de sustancias como la ruda, la albahaca y el limón es común en estas prácticas. Sin embargo, la combinación de estos elementos con la radiación ultravioleta del sol puede ser detonante de una reacción química perjudicial. Según expertos médicos, esta interacción genera quemaduras en la piel que se manifiestan con enrojecimiento, ardor intenso, inflamación y, en los casos más graves, la aparición de ampollas.

Además del daño inmediato, las consecuencias a largo plazo pueden empañar la estética y salud del paciente durante meses. Una de las complicaciones más frecuentes son las pigmentaciones residuales, manchas oscuras que aparecen tras el proceso inflamatorio y que pueden tardar más de cinco o seis meses en desaparecer.



Ojo con las infecciones y cicatrices

No se trata solo de quemaduras solares. Si las hierbas entran en contacto con una herida abierta, pueden transmitir microorganismos como hongos, provocando infecciones. Las personas con piel sensible, atópica o alérgica deben extremar precauciones, ya que son más susceptibles a sufrir cicatrices permanentes si el ritual no se realiza adecuadamente.



Piel / referencia Foto: AFP

Recomendaciones para un inicio de año seguro

Para evitar que el 2026 comience con complicaciones médicas, los especialistas sugieren seguir estas pautas de seguridad:



Limpieza profunda: tras realizar el baño, es imperativo retirar todos los restos de hierbas de la piel para que no quede ningún residuo.

tras realizar el baño, es imperativo retirar todos los restos de hierbas de la piel para que no quede ningún residuo. Evitar el sol: se recomienda no exponerse a la radiación solar hasta dos días después de haberse realizado el baño.

se recomienda no exponerse a la radiación solar hasta dos días después de haberse realizado el baño. Protección solar: El uso de bloqueador solar (en spray para el cuerpo y según el tipo de piel para la cara) es fundamental si habrá exposición al sol.

Actuar rápido: ante una quemadura, la única medida de emergencia casera es aplicar agua fría en la zona afectada. Es crucial consultar al médico de inmediato para iniciar terapias antiinflamatorias que minimicen el riesgo de manchas permanentes y corten el proceso de formación de ampollas.

La piel es como un lienzo delicado; aunque queramos "bañarlo" con tradiciones para la buena suerte, un solo descuido con los elementos químicos de la naturaleza y el sol puede dejar una marca difícil de borrar durante gran parte del nuevo año.