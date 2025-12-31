Esta es la oración que debe hacer este 31 de diciembre para conseguir pareja en el 2026

Con la llegada del fin de año, muchas personas tienen distintos rituales para empezar el 2026 en abundancia, con viajes, con dinero o pidiendo deseos para que se cumpla la realización de sus proyectos, metas o sueños.

Para muchas personas, una meta para el 2026 es conseguir una pareja y poder encontrar el amor. Cabe recordar que para el 2024, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cerca del 37 % de la población se identificaba como soltera.

Por eso, una de las oraciones que se puede realizar para conseguir el amor es pedirle a San Antonio de Padua, conocido como el santo protector de los enamorados.

Esta es la oración para bendecir la mesa en Navidad Foto: pexels

Oración para conseguir pareja en el 2026

“Tú que estás lleno de gloria, amor y de infinita bondad, te aclamo hoy a ti que eres bueno con todo aquel que necesita tu ayuda. Que eres piadoso con todo aquel que busca la felicidad de tener un amor ideal a su lado. Tú que estás lleno de amor, te imploro que puedas concederme la dicha y la felicidad de poder encontrar el amor que me acompañará siempre. Te suplico encontrar a esa persona ideal, mi otra mitad, el complemento a mi vida, la pieza que me falta para armar mi mundo.



Tú que tienes una gran cantidad de virtudes, te pido que me ayudes, que me des ese milagro de amor. Te entrego mi corazón para alcanzar ese amor verdadero que tanto sueño. Hoy acudo a ti en mi desespero, pero lleno de amor; eres una persona pura, eres una persona buena y confío en ti para conseguir esta ayuda. Tú eres piadoso, tú eres encantador, eres esa persona que siempre está buscando la felicidad de los demás, por eso te pido que me ayudes a encontrar esa alma gemela que espera por mí, que piensa en mí preguntándose también en qué parte del mundo estaré.

Solo pienso en el momento en que podamos unir nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestros corazones. Sé que tú me escucharás y me ayudarás con mis plegarias y así mi alma encuentre la felicidad junto a mi amor eterno. Haz que el amor renazca en mí como flor en primavera y permíteme encontrar a ese ser en este mundo. Concédeme la alegría de compartir mi alma y dame dicha y prosperidad cuando eso suceda.

San Antonio de Padua. Facebook: Divina Misericordia

Tú que eres experto en los asuntos del amor. Tú que encaminas por buenas sendas nuestros sentimientos y amores. Tú que nos ayudas a cumplir nuestros deseos cambiando nuestras tristezas por felicidad, escucha esta humilde súplica que hago desde lo profundo de mi soledad. Haz desaparecer la soledad que estoy viviendo. Llena este vacío que hay en mi vida sentimental. Deseo con todas mis fuerzas que llegue un amor bueno, un amor verdadero e incondicional. Deseo una persona que me complemente y formar así una pareja llena de amor.

Publicidad

Haz, querido San Antonio, que el amor llegue a mi corazón. Quiero que aparezca mi alma gemela y que sea una persona respetuosa, generosa y abierta. Que sea noble, justa y de buen corazón. Que sea un buen ser humano lleno de dulzura, dispuesto a dar y recibir amor. Poderoso San Antonio, no permitas que mis súplicas queden sin respuesta. Yo tengo mucho amor para dar y sé que puedo hacer feliz a la persona que me entregue su amor, por eso te ruego que me concedas tu ayuda. Hoy abro mi corazón al amor y por eso te imploro que se quede conmigo una buena temporada. San Antonio, este favor jamás será olvidado. Siempre tendré presente en mi alma tu misericordia. Amén”.



¿Quién es San Antonio de Padua?

San Antonio de Padua es uno de los santos más venerados por los fieles católicos y su figura es tradicionalmente invocada en peticiones relacionadas con el amor, la reconciliación y la vida sentimental.