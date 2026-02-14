Dimayor sanciona al Deportivo Pasto tras incidente que generó polémica

La División Mayor del Fútbol Colombiano impuso una multa de $8'754.525 pesos colombianos al Deportivo Pasto, correspondiente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por irregularidades registradas en la rueda de prensa posterior al empate 0-0 frente a Atlético Bucaramanga, disputado dentro de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026 el pasado 6 de febrero.

En el comunicado oficial, la Dimayor detalló que la sanción se decretó luego de que el club nariñense incumplió el procedimiento establecido para la conferencia de prensa pospartido.

Según el informe disciplinario, el equipo local introdujo a su director técnico en un momento que correspondía a la intervención del entrenador visitante, sin autorización previa, lo que contraviene las normas que regulan este tipo de actos institucionales.

Por su parte, el Comité Disciplinario de la Dimayor señaló que, tras la finalización del compromiso en el Estadio Departamental La Libertad, en Pasto, se presentó una demora inicial por parte de Bucaramanga en atender a los medios en el horario previsto.



Sin embargo, el Deportivo Pasto procedió a realizar la rueda de prensa con su propio entrenador sin contar con la autorización correspondiente, lo cual fue advertido previamente por el oficial de prensa de la Dimayor.

Frente a esta situación, el club visitante decidió retirarse de la conferencia en señal de protesta por el incumplimiento del orden establecido por el ente rector del fútbol profesional en Colombia.

La multa aplicada se soporta en lo dispuesto en los artículos pertinentes del Reglamento de la Liga BetPlay Dimayor 2026 y del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que obligan a los clubes y su cuerpo técnico a respetar los protocolos oficiales en actividades institucionales, incluidas las ruedas de prensa.

La entidad disciplinaria recordó que el cumplimiento de estos lineamientos busca asegurar un trato equitativo y ordenado entre los equipos, los medios de comunicación y los aficionados, preservando la integridad y formalidad de los actos relacionados con los torneos oficiales del fútbol colombiano.

Con la sanción confirmada, el Deportivo Pasto deberá cancelar el valor estipulado y ajustarse a las obligaciones disciplinarias impuestas. El club puede presentar recursos ante los organismos correspondientes si considera necesario, conforme a los mecanismos previstos dentro de las normas internas de la competencia.

Pese a la multa, el equipo continúa con su participación en la Liga BetPlay I-2026, y se prepara para su próximo compromiso oficial sin otra modificación deportiva derivada de la sanción económica.