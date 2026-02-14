Bayern Múnich domina y vence al Wender Bremen en la Bundesliga

El FC Bayern München confirmó su liderazgo en la Bundesliga al vencer por 3-0 al Werder Bremen, con un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque, los bávaros reforzaron su posición como protagonistas de la temporada.

El delantero inglés Harry Kane brilló en el partido al marcar dos goles en la primera mitad: primero, transformando un penal al minuto 22, y apenas tres minutos después, rematando desde fuera del área tras una gran asistencia de Luis Díaz, quien aprovechó los espacios dejados por la defensa rival para dejar solo a Kane frente al arco.

El mediocampista Leon Goretzka cerró la cuenta al minuto 70, tras una jugada colectiva bien elaborada que selló el marcador y afianzó la ventaja bávara. La victoria permite al Bayern mantenerse al frente de la tabla con 57 puntos, seis de ventaja sobre su inmediato perseguidor, consolidando su aspiración por retener el título liguero en Alemania.

El Werder Bremen, por su parte, no logró reaccionar a pesar de su lucha por salir de la zona de descenso, quedando con 19 puntos en la clasificación.



Además del rendimiento colectivo, este partido fue especial para Kane, quien alcanzó un hito importante en su carrera al anotar su gol número 500 como futbolista profesional durante el triunfo sobre Bremen.

El Bayern mostró un estilo ofensivo dominante desde el pitazo inicial, con un mayor control de la posesión (más del 61%) y superioridad en llegadas claras al arco rival, aspectos que marcaron la diferencia a lo largo de los 90 minutos.

Con este resultado, el equipo muniqués sigue firme en la lucha por el título de la Bundesliga y mantiene un paso sólido de cara a los retos domésticos e internacionales que se aproximan en la temporada.



Harry Kane vive un gran momento: "Estoy en un buen momento"

Tras el pitazo final, el director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund destacó la entrega de su equipo:

Publicidad

“ Jonas Urbig lo ha vuelto a hacer muy bien, siempre que lo necesitamos, él está ahí. Me ha gustado mucho Leon Goretzka, siempre entrena bien y hoy ha obtenido recompensa con un gol. Es un jugador importante para nosotros", afirmó.

Por su parte, Harry Kane comentó sobre su doblete:

“Estoy en un buen momento y me alegra haber vuelto a marcar hoy y ayudar al equipo. Por supuesto que me siento orgulloso de haber marcado 500 goles".

Publicidad

La prensa alemana también celebró la actuación del Bayern, resaltando la efectividad ofensiva y la solidez defensiva que marcaron la diferencia frente a Bremen.

Harry Kane con Bayern Múnich Foto: AFP

¿Cuándo volverá a jugar Bayern Múnich?

La victoria reafirma como favorito al título y fortalece su confianza de cara a los próximos compromisos, tanto en la Bundesliga como en competiciones internacionales. El Werder Bremen buscará recuperarse en la siguiente jornada para alejarse de la zona de descenso.

El Bayern Múnich enfrentará al Frankfurt el sábado 21 de febrero a las 9:30 a.m., hora de Colombia, mientras que el Werder Bremen se medirá con el St. Pauli el domingo a las 11:30 a.m.