Un doblete de Jude Bellingham envió a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 tras su victoria por 2-1 contra Noruega este sábado en Miami, al cabo de un partido igualado que se resolvió al inicio de la prórroga.Dos golazos del centrocampista del Real Madrid (45'+2' y 93') le dieron la vuelta al marcador que había abierto el extremo noruego Andreas Schjelderup (36').Inglaterra, tercera clasificada para la penúltima ronda tras Francia y España, se enfrentará el miércoles en Atlanta al ganador de Argentina-Suiza.Lo hará tras resolver con frialdad un duelo donde sufrió en muchos tramos, pero en el que golpeó en momentos claves gracias a un estelar Bellingham, que ya había anotado un doblete en octavos contra México.El madridista, con seis goles en tantos partidos en la Copa del Mundo, mantiene vivo el sueño de Inglaterra de conseguir su segundo título mundial, 60 años después.Los Tres Leones sufrían en el bochorno de Miami, pero lograban levantar cabeza justo antes del descanso.El extremo Anthony Gordon encontró a Bellingham en la entrada del área, y el centrocampista se zafó de dos defensores en el área para batir a Orjan Nyland de un tiro raso con la zurda.El arquero noruego volvería a ser protagonista al inicio de la prórroga, muy a su pesar, cuando no logró bloquear un disparo de Morgan Rogers desde fuera del área y Bellingham se adelantó para cazar el rechace y liberar a Inglaterra.Los Tres Leones mantienen su buena racha en las grandes competiciones tras los cuartos alcanzados en Catar 2022 y sus dos finales consecutivas perdidas en la Eurocopa, en 2020 y 2024.