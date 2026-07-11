EN VIVO | Noruega vs. Inglaterra HOY: siga gratis y online los cuartos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva con el duelo entre Noruega e Inglaterra, selecciones que este domingo 11 de julio buscarán un cupo en las semifinales del torneo en un compromiso de alta exigencia.

El conjunto noruego intentará seguir haciendo historia en la competición y prolongar su destacado recorrido en la cita orbital. Enfrente tendrá a una Inglaterra que llega con el objetivo de mantenerse en carrera por el título y poner fin a una larga espera de seis décadas sin conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

El encuentro enfrenta a dos selecciones que han mostrado argumentos para instalarse entre las ocho mejores del campeonato y que ahora se juegan la continuidad en un partido de eliminación directa.

Ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra HOY

Los aficionados podrán seguir EN VIVO, gratis y online todas las emociones del compromiso a través del canal de YouTube de Blog Deportivo de Blu Radio. La transmisión contará con la narración de Santiago "Santi" Saray, acompañado por el equipo de analistas y comentaristas de Blog Deportivo, que llevará el minuto a minuto, las principales acciones del encuentro, los goles y las reacciones de los protagonistas.

La cobertura especial incluirá el desarrollo completo del compromiso y el análisis de todo lo que ocurra en uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega hoy Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

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El compromiso entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se disputará este domingo 11 de julio.

Noruega buscará mantener vivo su sueño de seguir avanzando en el torneo, mientras que Inglaterra intentará dar un paso más hacia el objetivo de conquistar un título mundial que se le resiste desde hace 60 años.

El ganador asegurará su lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato y continuará en la pelea por levantar el trofeo.