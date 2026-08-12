En un solo día se triplicaron damnificados y número de casas afectadas por terremoto en Manizales

Con el paso de las horas y el reporte de la ciudadanía la dimensión de la tragedia provocada por el reciente terremoto en el occidente del país sigue aumentando para la ciudad de Manizales.

Así lo evidenció el más reciente reporte entregado por el alcalde Jorge Eduardo Rojas, quien manifestó que si bien la cifra de personas fallecidas no ha aumentado, las afectaciones en materia de infraestructura sí se han multiplicado. Además, aunque han incrementado la cantidad de inspecciones a estos lugares, aún quedan muchos por atender.

En un solo día, según el mandatario, los damnificados por la tragedia aumentaron de 700 a 2.000, lo cual se traduce en 1.970 viviendas afectadas parcialmente y 1.150 con pérdida total cuando la primera jornada de atención solo eran 500.

La solicitud permanente de las autoridades a la ciudadanía sigue siendo abstenerse de regresar a los inmuebles evacuados hasta tanto no sea seguro. También las solicitudes de visitas de inspección se elevaron de 300 a 655.



“Como son tantas las las necesidades de visitas, entonces, por favor, yo sé que nadie tiene paciencia, pero hay que esperar a que llegue la gente. Si los desalojaron, no entren a su casa, porque si los desalojaron, es que, o bomberos o el equipo tiene alguna duda. Y si hay alguna duda es que puede haber colapso”, dijo el alcalde.

En medio de la compleja situación que se vive en la capital de Caldas y las demás zonas del Eje Cafetero, en las últimas horas desde la sede central del Cuerpo de Bomberos de Manizales y tras una reunión con el Puesto de Mando Unificado, el presidente Abelardo De La Espriella anunció alivios en materia del pago de servicios públicos por tres meses para comerciantes y ciudadanos damnificados en todo Caldas.

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En la capital de Caldas sigue habilitado el coliseo mayor para la atención de la población evacuada y donde permanecen 164 familias.

De igual manera, al estar llegando al tope de su capacidad, se habilitó un segundo albergue en el coliseo menor donde también se recolectan ayudas desde diferentes partes del departamento y del país.

Mientras avanza la remoción de escombros en la zonas de mayor impacto por el sismo hay cierres viales para garantizar la movilidad de maquinaria pesada, mientras que permanece totalmente cerrada y custodiada por la fuerza pública la Plaza de Bolívar y sus alrededores.

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La emblemática Catedral sufrió graves daños principalmente en una de sus naves y como Monumento Nacional de Colombia ya el presidente De la Espriella impartió órdenes a la ministra de Cultura, Paola Holguín, para que se adelanten las acciones que permitan su restauración y reapertura.