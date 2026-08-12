Aplazan las Fiestas de la Cometa en Jericó, Antioquia, tras afectaciones por el terremoto

La Alcaldía de Jericó anunció el aplazamiento de las tradicionales Fiestas de la Cometa y puso en duda la realización de la etapa de la Vuelta a Colombia, debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y a las limitaciones operativas que enfrenta actualmente el municipio.

La decisión fue adoptada de manera unánime por el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, que consideró que no existen, por ahora, las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los cerca de mil visitantes del Fiestas de la Cometa.

"No hemos culminado realizar las visitas de familias campesinas y habitantes de nuestro pueblo, cuyas viviendas han sido afectadas. Templos y muchas edificaciones patrimoniales presentan unas situaciones que ameritan un análisis profundo con nuestro principal invitado, la feria de Manizales, una de las ciudades donde más impacto tuvo este terremoto", indicó el alcalde de Jericó, Sebastián Garcés.

Por su parte, y como reconocieron las autoridades locales, también se adelantan inspecciones en el Morro El Salvador, uno de los principales atractivos turísticos de Jericó y que pudo haber sufrido daños por el fuerte sismo.



En este contexto, la Administración Municipal considera que no cuenta con la capacidad suficiente para desarrollar las Fiestas de la Cometa bajo condiciones adecuadas de seguridad. El evento será reprogramado y una de las posibilidades planteadas es realizarlo en octubre, durante la semana de receso escolar.

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Respecto a la Vuelta a Colombia, el Comité de Gestión del Riesgo también manifestó que Jericó no tiene actualmente la capacidad operativa y técnica para recibir la competencia, por lo que se espera que la Federación Colombiana de Ciclismo evalúe la situación y determine si la etapa debe ser reconsiderada o trasladada.

Las autoridades esperan que en las próximas semanas las condiciones del municipio se normalicen y puedan retomarse los eventos que hacen parte de su agenda cultural y deportiva.

