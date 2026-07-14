El Papa León XIV nombró al padre Diego Luis Rendón como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó. El hasta ahora rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte sucederá en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño.

La Conferencia Episcopal de Colombia informó que el papa León XIV designó al padre Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó.

El nombramiento llegó en una fecha especial para la Iglesia antioqueña, pues coincidió con la celebración del centenario de la muerte del Beato Padre Marianito en la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

Desde allí, precisamente, proviene el nuevo obispo electo, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, cargo que asumió a partir de 2015.



Monseñor Rendón Urrea nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro. Realizó su formación sacerdotal en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y cursó Filosofía y Teología en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

Su trayectoria combina experiencia pastoral, educativa y administrativa. Ha sido vicario parroquial, vicario de Educación Católica, promotor vocacional, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA y párroco en el municipio de Gómez Plata.

Además de su labor eclesial, Rendón cuenta con especializaciones en Gestión Educativa y Pedagogía de la Virtualidad, y adelanta estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

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Con la designación, el nuevo obispo tendrá la misión de suceder en el cargo a monseñor Noel Antonio Londoño, quien lo ocupó por 13 años y renunció tras el cumplimiento de la edad canónica.

Durante su labor monseñor Londoño defendió los intereses ambientales del Suroeste antioqueño y se opuso abiertamente a proyectos extractivistas.