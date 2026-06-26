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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Con recompensa buscan a responsables de robar a monjas en Jericó: señalan a joven de 19 años

Con recompensa buscan a responsables de robar a monjas en Jericó: señalan a joven de 19 años

Desde la Gobernación anunciaron $50 millones por información que permita capturar a responsables de llevarse recursos para el sostenimiento de la comunidad religiosa de María Inmaculada.

Monja
Monja / imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.

Vea también:

285197_BLU Radio. Santa Madre Laura / Foto: AFP
Antioquia

A comunidad de la Santa Madre Laura Montoya en Jericó le robaron dinero y elementos religiosos

Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.

Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.

Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.

El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.

La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.

Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.

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