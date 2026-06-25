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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A comunidad de la Santa Madre Laura Montoya en Jericó le robaron dinero y elementos religiosos

A comunidad de la Santa Madre Laura Montoya en Jericó le robaron dinero y elementos religiosos

Diósesis del municipio antioqueña pide a otras comundades religiosas extremar medidas de seguridad ante modus operandi de los ladrones.

285197_BLU Radio. Santa Madre Laura / Foto: AFP
BLU Radio. Santa Madre Laura / Foto: AFP
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de jun, 2026

A través de un comunicado, la Diócesis de Jericó informó que una pareja ingresó a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. La mujer manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siguen siendo materia de investigación, y no se descarta que se hubiera utilizado algún tipo de sustancia para facilitar la comisión del delito.

Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de la misa afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa

La diócesis hace un llamado a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.

Advierte que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.

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