Cierres de minas ilegales con explosivos causaron daños en inmuebles de Segovia, Antioquia

Momentos de inquietud vivieron decenas de habitantes de varios sectores del municipio de Segovia en el Nordeste de Antioquia, luego de que una fuerte explosión registrada en medio de procedimientos relacionados con actividades mineras ilegales provocara daños en viviendas y otros bienes inmuebles cercanos a la zona de los hechos.

Tras percibir una fuerte explosión que retumbó en las infraestructuras, empezaron a conocerse varios reportes sobre grietas y otras afectaciones estructurales en inmuebles de barrios como Villa Nueva, Los Ángeles, La Reina y Taparal.

La situación se habría derivado de la potencia de explosivos utilizados por parte de la policía para realizar el cierre de socavones explotados de manera ilegal y que en la subregión es uno de los principales combustibles para la finanzas de grupos armados.

Aunque la Alcaldía aclaró que las circunstancias que originaron los daños son ajenas a la administración local, anunció la activación de un acompañamiento institucional para atender a las personas afectadas y establecer la magnitud de las consecuencias.



Hambler Patiño, personero de Segovia, destacó que estos insumos son claves para vincular en demandas a los responsables y así obtener soluciones.

“Basado en eso, nosotros tenemos que recibir esas denuncias para vincular a las personas que tengan que ver con estos hechos, pero necesitamos las pruebas suficientes para poder hacer las cosas bien”, señaló Patiño.

En respuesta a la emergencia, destacó la administración, funcionarios de las secretarías de Planeación y de Minas y Desarrollo Económico iniciaron recorridos puerta a puerta en los sectores comprometidos. El objetivo es “verificar las alteraciones, recopilar información en terreno y brindar orientación a las familias impactadas por esta situación”, señalaron en un comunicado.

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De manera paralela, las autoridades adelantan un inventario detallado de los daños en viviendas y predios, así como la georreferenciación de cada caso, con el fin de determinar los niveles de riesgo y definir las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de la comunidad.