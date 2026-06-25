Troncal de Occidente fue habilitada tras hostigamiento al Ejército en Valdivia, Antioquia

Tras más de 12 horas del cierre de la Troncal del Occidente por la presencia de varias artefactos explosivos puestos en la vía, al parecer, por el frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá', el Ejército Nacional logró habilitar el paso de vehículos tras detonar los elementos puestos en la carretera.

Sin embargo, el miedo y la tensión se apoderaron de esta zona del Norte antioqueño luego de que en pleno operativo militar y cuando expertos explosivitas hacían la detonación de uno de los artefactos, ilegales hostigaron a la Fuerza Pública.

#EnDesarrollo El Ejército Nacional fue hostigado en la Troncal de Occidente mientras hacía la explosión controlada de uno de los artefactos puestos por las disidencias sobre la vía. Se espera que tras el ataque, que no dejó heridos, la vía sea habilitada en los próximos minutos.… pic.twitter.com/3DYeeV51mE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 25, 2026

Una vez superado este impase de orden público, fue habilitado el tránsito en la vía que comunica a la ciudad de Medellín con la costa Atlántica, tras las labores de seguridad del Grupo Liviano de Caballería y la intervención oportuna de los soldados especialistas en explosivos del Grupo Marte.

El brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, entregó un parte sobre la operación que mantuvo cerrada la vía por más de 12 horas.



"Fueron desactivados dos cilindros, los cuales habían sido colocados en la vía. Asimismo, se desactivaron dos artefactos explosivos más, los cuales estaban ubicados como trampas, donde podían haber caído la población civil y el personal que en este momento se encontraba desarrollando el procedimiento", aseguró el uniformado.

Las acciones de la Fuerza Pública permitieron entonces la destrucción controlada de los artefactos explosivos que afectaban la movilidad en este corredor vial, contribuyendo a restablecer el paso seguro para transportadores y comunidades de la zona vital para el desarrollo del país.

Por ahora, el personal militar continúa haciendo presencia en el lugar, con el objetivo de proteger a la población civil y neutralizar las acciones terroristas de los grupos criminales que delinquen en la región del Norte antioqueño.